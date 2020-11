Szczepionka na koronawirusa. Szef Pfizera sprzedał swoje akcje w dniu ogłoszenia sukcesu

Eh 1 godz. temu zgłoś do moderacji 61 6 Odpowiedz

1. Skoro sprzedał znaczy nie będzie skuteczna lub wprowadzona. 2. 90% skuteczności - to sorry, ale w woj śląskim żyje ok 4,5 mln osób a zakażonych jest ok 90 tyś. Łatwo policzyć że skuteczność śląskiego powietrza jest wyższa. Tak czy owak oszustwo na oszustwie. Pomyślcie. Zaszczepiono 45 tys ludzi i 10% z nich i tak zachorowało. A nikt nie zaraził ich specjalnie. Żyli jak inni. czyli zakażeń po szczepionce jest więcej niż bez. Mylę się?