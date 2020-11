BioNTech i Pfizer mają szczepionkę na COVID-19. To sukces firmy tureckich imigrantów

Niemiecki BioNTech i amerykański gigant farmaceutyczny Pfizer połączyli siły, by opracować pierwszą na świecie szczepionkę na koronawirusa. W poniedziałek spółki ogłosiły przełom w badaniach, czym wywołały euforię na światowych rynkach finansowych.

I choć Pfizer to firma, która znana jest z produkcji takich leków, jak choćby Viagra, Polocard czy Accupro, to BioNTech do tej pory dla wielu mógł być anonimowy.