Szef MEN nie wyklucza stopniowego powrotu do szkół po 29 listopada

"To już jest kolejny dzień z mniejszą liczbą zakażonych osób i jeśliby się to utrzymało, to rzeczywiście można mieć nadzieję że po 29 listopada, przynajmniej stopniowo będziemy wracać do szkół, nasze dzieci, nasza młodzież będzie wracała do szkół" - powiedział Czarnek w radiowej Jedynce. Podkreślił jednak, że ,,niczego nie przesądza".