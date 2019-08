Sześciu kandydatów na miejsce w programie stażowym dla sektora kosmicznego

"Kadry kształcą się na uniwersytetach, ale nabywanie doskonałości powinno odbywać się w praktyce, we współpracy z firmami. Do obecnej edycji programu zgłosiło się 90 kandydatów [na 15 miejsc], a doświadczenia z poprzednich lat wskazują, że ci, którzy przejdą staż, zazwyczaj zamieniają go na długoterminowy kontrakt" - powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz na uroczystym zakończeniu programu.