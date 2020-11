Szpunar z NBP: Wpływ obniżki stóp na PKB w br. to 0,2 pkt, w 2021 - 0,6 pkt

"Możemy oszacować, ale trzeba zaznaczyć, że może ono podlegać dyskusji i mamy krótkie doświadczenie z prowadzeniem strukturalnych operacji otwartego rynku i należy do tego oszacowania podejść z ostrożnością. Efekty są takie, że luzowanie polityki pieniężnej istotnie przyczyniło się i przyczyni do poprawy aktywności gospodarczej. Wpływ samego obniżania stóp procentowych na PKB w tym roku szacujemy na 0, 2 pkt PKB. Jest to typowe zjawisko, że polityka pieniężna działa z opóźnieniem i dlatego silniejszy wpływ będzie w przyszłym roku 0,6 pkt PKB" - powiedział Szpunar podczas prezentacji projekcji NBP.