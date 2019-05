T-Bull miał 0,65 mln zł zysku netto, 3,04 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

"W 2018 r. przychody ze sprzedaży produktów wyniosły 7,23 mln zł, z czego 48% pochodzi z dystrybucji przez spółkę reklam, 25% z mikropłatności (sprzedaż dodatków do gier), a 26% określa się jako sprzedaż - w związku ze sposobem rozliczeń z dystrybutorami gier. Pozostałe 1% to przychody mające mniejsze znaczenie. Najbardziej popularne i zarazem dochodowe są następujące gry: Top Speed (symulator wyścigów samochodowych, średnia ocena w sklepie Google Play w 2018 r.: 4,61), Moto Ricer GO (symulator wyścigów motocyklowych, średnia ocena w sklepie Google Play w 2018 r.: 4,33), Idle Racing GO (wyścigi samochodowe w specyficznym module zwanym 'clicker'; średnia ocena w sklepie Google Play w 2018 r.: 4,33) i Tank Battle Heroes (symulator bitwy czołgami; średnia ocena w sklepie Google Play w 2018 r.: 4,78). Te 4 produkcje zostały w 2018 r. pobrane łącznie 54,6 mln razy, co oznacza, że wygenerowały 63% wszystkich ściągnięć gier T-Bull w tym okresie, przy czym Tank Battle Heroes miał premierę pełnej wersji dopiero we

wrześniu 2018 r." - czytamy w raporcie.