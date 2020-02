T-Mobile miał 1645 mln zł skoryg. EBITDAaL w 2019 r., wzrost o 0,9% r/r

Poprawie wyników finansowych towarzyszyło polepszenie kluczowych czynników operacyjnych. Baza klientów rosła stale na przestrzeni całego roku, osiągając 10,954 mln na koniec IV kw., zwiększając się o 261 tys. nowych klientów kontraktowych, co stanowi 3,6% w porównaniu do końca 2018 r. Jednym z głównych powodów wzrostu bazy ogromnej części była rosnąca lojalność klientów, która przełożyła się na spadek średniego miesięcznego poziomu rezygnacji w segmencie kontraktowym do rekordowego poziomu 0,7% w trzech ostatnich kwartałach roku, podano także.

"To już trzeci rok realizacji strategii skoncentrowanej na doświadczeniu i potrzebach klientów, w tym na najlepszej jakości sieci i usług. Przede wszystkim zaowocowało to konsekwentną poprawą zadowolenia klientów, co przekłada się na decyzje o pozostaniu z nami dłużej. Po drugie, wprowadziliśmy świetną ofertę zaspokajającą potrzeby telekomunikacyjne i rozrywkowe współczesnych gospodarstw domowych, przyciągając nowych klientów i oferując obecnym kolejną zachętę do zacieśnienia naszych relacji. I wreszcie, uruchomiliśmy nową linię marketingową 'Bez nonsensów', opartą na naszym proklienckim podejściu, która spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem i zyskała dużą popularność" - powiedział CEO TMobile Polska Andreas Maierhofer, cytowany w komunikacie.