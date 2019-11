T-Mobile potrzebuje 1,5-2 lata na całkowitą modernizację sieci radiowej w Polsce

T-Mobile rozpoczął całkowitą modernizację sieci radiowej w Warszawie w celu przyspieszenia maksymalnej prędkości przesyłania danych do 700 Mbps we wrześniu br. Planowane zakończenie prac w Warszawie przypada na grudzień.

Modernizacja obejmuje 800 stacji bazowych w aglomeracji warszawskiej, w tym 400 należących do T-Mobile. W ramach projektu wymieniona zostanie infrastruktura aktywna stacji bazowych. Wszystkie zmodernizowane stacje będą obsługiwały agregację 3 lub 4 pasm częstotliwości, technologię QAM256 oraz MIMO 4x4 dla częstotliwości 1800 MHz, 2100 MHz i 2600 MHz. Ma to pozwolić na zwiększenie realnych prędkości przesyłania danych, a ich nominalne wartości wrosną do blisko 600 Mbps w przypadku stacji z agregacją 3 pasm częstotliwości i nawet 700 Mbps w przypadku agregacji 4 pasm.