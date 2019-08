T-Mobile zbuduje w Wałbrzychu inteligentny system zarządzania odpadami

"Wizja inteligentnych miast staje się faktem. Inteligentny system zarządzania odpadami to dla MZUK w Wałbrzychu nie tylko konkretne oszczędności, ale i działania korzystnie wpływające na ochronę środowiska, a to przecież jedno z kluczowych wyzwań naszych czasów. Poważne skutki zmian klimatu dla przyrody, ludzi i firm są widoczne już dziś, dlatego działania dotyczące jego ochrony powinny być integralną częścią każdego zrównoważonego modelu biznesowego. Dla T-Mobile Polska oraz całej Grupy Deutsche Telekom to jeden z priorytetów" - powiedział CEO T-Mobile Polska Andreas Maierhofer, cytowany w komunikacie.

Rozwiązanie, które wdroży T-Mobile, ma na celu zoptymalizowanie procesu oraz kosztów odbioru odpadków, ale też wywrze pozytywny wpływ na ochronę środowiska. Podejście to wpisuje się w politykę proekologiczną wszystkich spółek Grupy DT. TMobile Polska podjęło decyzję, by przyszłym roku niemal 100% energii zakupionej bezpośrednio przez firmę pochodziło ze źródeł odnawialnych. Firma angażuje się również w inne projekty, w tym w kampanię STOP PLASTIC, wprowadza ekologiczne rozwiązania w biurach czy w zarządzaniu flotą samochodową oraz promuje wśród klientów korzystanie z elektronicznych dokumentów, podano również.

NB-IoT to technologia radiowa z zakresu LPWAN (ang. Low Power Wide Area Network) dedykowana urządzeniom Internetu Rzeczy - czyli komunikacji urządzeń. Największe zalety NB-IoT to większa efektywność w zakresie ilości przesyłanych danych, wysoka penetracja zasięgu wewnątrz budynków, możliwość połączenia w jeden system nawet kilkudziesięciu tysięcy urządzeń, ogólnoświatowy standard oraz wysoki poziom bezpieczeństwa. Z punktu widzenia urządzenia końcowego kluczową zaleta jest wysoka żywotność baterii, pozwalająca na działanie urządzenia bez ładowania i dostępu do prądu nawet do 10 lat, podsumowano.