Tak Putin zarabia na wojnie. Ciągle ma to, czego Europa potrzebuje

Przypomnijmy, że Unia Europejska doszła do porozumienia w sprawie embarga na rosyjską ropę. Na początek zakaz importu obejmie ropę dostarczaną drogą morską do krajów UE. Do końca roku Unia ma zrezygnować z importu około 90 proc. rosyjskiej ropy. To kolejny – po węglu – surowiec energetyczny z Rosji, z którego rezygnują kraje UE.