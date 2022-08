Tak Rosja zarabia na gazie. Gazprom wypłaci rekordową dywidendę

Prezes Gazpromu poinformował, że w sierpniu organizacje zajmujące się dystrybucją gazu wykonały o 65 proc. więcej prac niż w poprzednim miesiącu. Dodał, że wszystkie cele założone w ramach programu w zakresie pregazyfikacji i dostaw gazu do regionów zostaną osiągnięte do 2025 roku zgodnie z planem.

- Szczególnie ważne jest to, że odbiorcy na rynku krajowym mają doskonałą okazję do optymistycznego spojrzenia na gazową przyszłość kraju. Dlaczego? Bo mamy rezerwy gazu na następne 100 lat — powiedział Aleksiej Miller. Sprecyzował, że zgodnie z projektami rozwojowymi niektóre rosyjskie pola gazowe będą działać i będą dostarczać gaz do kraju do 2120 roku.