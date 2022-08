Putin nie potrzebuje Europy. Znalazł potężnego sojusznika, któremu sprzedaje gaz

- Wiemy, że rynek chiński jest najbardziej dynamiczny na świecie, a w ciągu najbliższych 20 lat prognozuje się, że wzrost zużycia gazu w Chinach wyniesie 40 proc. wzrostu zużycia gazu na świecie. Z tego powodu podpisaliśmy kolejny kontrakt na dostawy do Chin. To jest trasa dalekowschodnia — powiedział prezes rosyjskiej spółki.

Rosję i Chiny połączy wielki gazociąg

Pierwsze dostawy gazu za pośrednictwem gazociągu Siła Syberii, rozpoczęły się pod koniec 2019 roku i wyniosły 4,1 mld metrów sześciennych w 2020 roku, by w kolejnym roku wzrosnąć 2,5-krotnie do 10,4 mld metrów sześciennych. Nowy gazociąg, który jest budowany od kilku lat, ma umożliwić zwiększanie dostaw rosyjskiego gazu do Chin, aż do osiągnięcia rocznej przepustowości 38 mld metrów sześciennych do 2025 roku. Rurociąg ma zaczynać się na rosyjskiej wyspie Sachalin, a kończyć w północnej prowincji Heilongjiang.