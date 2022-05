Tak Rosja zarabia na wojnie. Putin ma to, czego Unia ciągle potrzebuje

- W znacznej mierze wynika to ze zwiększenia wartości importowanych paliw, które stanowiły 67 proc. całości unijnego importu z Rosji – poinformował Polski Instytut Ekonomiczny w analizie przekazanej PAP.

W analizie wskazano, że wartość unijnego importu surowców energetycznych z Rosji (paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji, substancje bitumiczne i woski mineralne) zwiększyła się o 127 proc. w stosunku do pierwszego kwartału 2021 roku (do 42,9 mld euro).

PIE wyliczył także, że miesięczny import z Rosji do Polski w tym roku w styczniu wyniósł niespełna 2 mld dolarów, w lutym 2,4 mld dolarów i w marcu 3,1 mld dolarów. Tym samym w styczniu 2022 r. wartość importu z Rosji wzrosła o 57 proc. w porównaniu do tego samego miesiąca 2021 r., w lutym o 89 proc., a w marcu o 132 proc. Większość tego wzrostu w marcu pochodziła z rosnącej wartości importowanych surowców energetycznych, które odpowiadały za 52 proc. wzrostu importu z Rosji do Polski.