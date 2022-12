Takiego roku jeszcze nie było. Tyle płacimy za import paliw kopalnych

Tak wyglądają wydatki Polski na import paliw kopalnych

Od stycznia do października za import paliw kopalnych Polska zapłaciła 162 mld zł. To o 136 proc. więcej niż średnie wydatki w latach 2000-2021 , które wynosiły 69 mld zł.

Drożeje import wszystkich surowców

Szczególnie istotna jest pierwsza pozycja. 2022 r. jest bowiem pierwszym w historii, gdy koszt importu gazu ziemnego był wyższy niż ropy. Do 2021 r. w ciągu roku łączne wydatki związane ze sprowadzaniem błękitnego paliwa do Polski nigdy nie przekroczyły 30 mld zł. Przed rokiem natomiast padł rekord w tym zakresie (łączny koszt importu stanowił ok. 45 mld zł), ale już wiadomo, że zostanie on wyśrubowany.