Talanx prognozuje 900-950 mln euro zysku netto w 2020 r.

"Jesteśmy przekonani, że w tym roku osiągniemy nasz cel dotyczący skonsolidowanego zysku netto w wysokości 'ponad 900 mln euro'. Zgodnie z naszym średnioterminowym celem, jakim jest zwiększenie zysku na akcję średnio o co najmniej 5% rocznie, w oparciu o naszą pierwotną prognozę zysku w wysokości 850 mln euro w 2018 r., dążymy do osiągnięcia zysku netto grupy w 2020 r. w przedziale od 'ponad 900 mln euro' do 950 mln euro" - powiedział Leue, cytowany w komunikacie.