Tarcza antykryzysowa będzie warta ok. 212 mld zł, projekty ustaw w tym tygodniu

"Ten pakiet w zasadzie już powstał, on będzie w najbliższym czasie przekładany na teksty projektów ustaw i w najbliższym czasie będziemy w stanie go wprowadzić. [...] Projekty musimy mieć gotowe w tym tygodniu" - powiedział Duda podczas konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Gabinetowej, na którym omawiano tarczę antykryzysową.

Premier poinformował, że szacunkowa wartość całego pakietu działań prawnych, finansowych, inwestycyjnych i gospodarczych, które mają doprowadzić do zamortyzowania negatywnych działań koronawirusa to 212 mld zł.

"Filar obrony pracowników przed utratą miejsc pracy ma obejmować działania osłonowe dla miejsc pracy, żeby państwo brało udział w pokrywaniu części wynagrodzeń pracowników dla przedsiębiorców ze spadkiem obrotów, zarejestrowaną stratą, do 40% średniego wynagrodzenia w gospodarce krajowej" - powiedział Morawiecki . Co najmniej drugie 40% miałby pokrywać pracodawca.

Dodał, że pakiet dotyczy także bufora dla osób samozatrudnionych, który ma zamortyzować utraty zleceń, by w przyszłości polskie przedsiębiorstwa mogły odbudować pakiet zamówień. Także będą gwarancje dla osób, prowadzących działalność wypłaty do 80% minimalnego wynagrodzenia.

"To odroczenie będzie, w większości przypadków o trzy miesiące, apeluję, by to odroczenie było do 6 miesięcy, bo nikt nie jest w stanie przewidzieć jak długo potrwa ta sytuacja" - zaznaczył, prezydent, podkreślając by "z góry założyć okres sześciomiesięczny".