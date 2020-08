Tauron: Blok 910 MW w Jaworznie został zsynchronizowany z siecią

"Porozumienie podpisane z Rafako było kluczowe dla przywrócenia sprawnej realizacji projektu. Wypracowane rozwiązania zostały wdrożone, rozpoczął się ponowny rozruch jednostki. Liczymy, że uzgodniony termin przekazania jednostki do eksploatacji, będzie tym ostatecznym" - powiedział prezes Nowe Jaworzno Grupa Tauron Adam Kampa, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z zapisami aneksu, zmodernizowane i zoptymalizowane zostały palniki węglowe. Zainstalowane zostało także dodatkowe opomiarowanie i oprzyrządowania dysz palników pyłowych, tak by znacząco zwiększyć kontrolę procesu podawania paliwa, a co za tym idzie bezpieczeństwo pracy kotła. Zasady wykonywania przez Rafako tych prac zostały wpisane do kontraktu. Wypracowane i uzgodnione rozwiązania, pozwoliły na przeprowadzenie prac optymalizacyjnych oraz ponowne rozpoczęcie rozruchu jednostki, podano dalej.