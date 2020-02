Tauron Dystrybucja przyłączył 30,4 tys. mikroinstalacji w 2019 r.

"Dynamika przyłączeń mikroinstalacji to dowód na to, że decyzja o Zielonym Zwrocie Taurona była słuszna. Przyszłość należy bowiem do odnawialnych źródeł energii. Zmiana ta jednak musi odbywać się w duchu sprawiedliwości społecznej i poszanowania tradycji, z jakiej wyrasta polska energetyka. Spodziewamy się, że w 2020 r. do naszej sieci energetycznej może zostać przyłączonych jeszcze więcej mikroinstalacji niż w ubiegłym roku. Tak wygląda dziś rynek. Chcemy skorzystać z tego trendu, bo to pozwala rozwijać Grupę Tauron w kierunku koncernu nowoczesnego i multienergetycznego" - powiedział prezes Filip Grzegorczyk, cytowany w komunikacie.