Tauron inwestuje ponad 500 mln zł rocznie w sieci dystrybucyjne na Śląsku

"Śląsk to szczególny teren nie tylko na naszej mapie działania, ale również w perspektywie ogólnopolskiej. Aglomeracja katowicka to najbardziej zurbanizowany teren w Polsce z koncentracją przemysłu, a tym samym z ogromnym zapotrzebowaniem na energię elektryczną. Dlatego tak ważne jest stałe poprawianie stanu i rozbudowa infrastruktury energetycznej na tym terenie" - powiedział prezes Taurona Dystrybucji Robert Zasina, cytowany w komunikacie.

Do najważniejszych dużych zadań inwestycyjnych zrealizowanych w ostatnim okresie na Śląsku należy kompleksowa przebudowa stacji elektroenergetycznej 110/6 kV Janów w Katowicach, zasilającej cztery dzielnice miasta: Janów, Nikiszowiec, Giszowiec i Zawodzie. Modernizacja stacji była dofinansowana w ramach Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość całkowita projektu brutto przekroczyła 18 mln zł, z czego ponad 7,5 mln zł wynosiło dofinansowanie z Unii.

"Na przykładzie stacji Janów najlepiej widać, jakie efekty przynosi unowocześnienie infrastruktury energetycznej. Modernizacja stacji dała możliwość wdrożenia funkcjonalności sieci inteligentnej, co skutkuje ograniczeniem strat energii i zapewnia warunki techniczne dla realizacji nowych przyłączeń oraz uproszcza obsługę ruchową" - wyjaśnił dyrektor Oddziału w Gliwicach Taurona Dystrybucji Dariusz Zygmunt.

Kolejny kluczowy realizowany na Śląsku kolejny projekt infrastrukturalny Taurona to poprawa zasilania miasta Racibórz i ościennych gmin. Projekt jest wieloetapowy i koncentruje się wokół przebudowy dwóch linii wysokiego napięcia zasilających miasto.

Obecnie realizowany jest etap 4B budowy zasilania podstawowego miasta, którego zakończenia jest planowane na I kw. 2021 r. Wartość inwestycji tylko tego etapu prac, to ok. 10,5 mln zł. Całkowita wartość projektu "Poprawa zasilania dla Miasta Racibórz" to 41 mln zł.