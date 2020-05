Tauron ma porozumienie ws. bloku w Jaworznie, termin oddania - do 15 XI

"Konsorcjum szacuje, że oddanie bloku do eksploatacji nastąpi do 15 listopada 2020 r. Termin ten uwzględnia dodatkowy czas niezbędny do usunięcia skutków awarii, o której mowa powyżej" - czytamy dalej.

"Zawarte porozumienie umożliwia przede wszystkim kontynuację prac przy bloku 910 MW i daje Rafako szansę na zakończenie tej inwestycji w akceptowalnym czasie. Zakończenie tej inwestycji w tym roku jest dla nas bardzo ważne, ponieważ blok od 2021 roku objęty jest rynkiem mocy. W lutym podczas ruchu próbnego bloku uszkodzeniu uległ jeden z elementów kotła, w wyniku czego konieczna jest naprawa dysz palników, ich ponowny montaż oraz testy bloku. W dokumencie zidentyfikowany jest zakres koniecznych do wykonania prac dodatkowych w obszarze kotła, które mają na celu uniknięcie podobnych awarii w przyszłości. Naszym sukcesem jest to, że wracamy do realizacji projektu, a dyskusję na tematy sporne przesuwamy w czasie umożliwiając tym samym skupienie się na realizacji projektu" - skomentował wiceprezes Taurona Jarosław Broda, cytowany w komunikacie.

W połowie października 2019 r. Tauron podał, że NJGT ustaliła w negocjacjach z konsorcjum Rafako i Mostostalu Warszawa rozszerzenie zakresu prac przy budowie bloku energetycznego 910 MW, które zwiększy cenę netto o 52,3 mln zł do 4 537,8 mln zł i przesunie termin oddania bloku do eksploatacji najdalej do 31 stycznia 2020 r. Pod koniec stycznia podano, że blok osiągnie gotowość do przejęcia do eksploatacji 4 lutego 2020 r., a oddanie do eksploatacji powinno nastąpić do 15 lutego 2020 r. Natomiast 4 lutego Rafako podało, że oddanie bloku przesunie się ze względu na wyłączenie dostępu bloku do sieci przez Okręgową Dyspozycję Mocy. Na początku marca br. Rafako szacowało termin oddania bloku energetycznego o mocy 910 MWe w Jaworznie do 31 lipca 2020 r.