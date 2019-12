energetyka 1 godzinę temu

Tauron nabył pierwsze aktywo fotowoltaiczne - projektowaną farmę k/Choszczna

Tauron Ekoenergia podpisał umowę na zakup projektu farmy fotowoltaicznej w gminie Choszczno w zachodniopomorskim, od spółki Aval-1, podał Tauron. Elektrownia słoneczna Choszczno to pierwszy obiekt w grupie, który będzie produkował energię elektryczną ze słońca. Planowany termin oddania elektrowni do użytku to 2021 rok.