Tauron: Oddanie do eksploatacji bloku 910 MW w Jaworznie nastąpi do 15 lutego

Budowany w Elektrowni Jaworzno blok energetyczny 910 MW osiągnie gotowość do przejęcia do eksploatacji 4 lutego 2020 r., a oddanie bloku do eksploatacji powinno nastąpić do 15 lutego 2020 r., podał Tauron Polska Energia.