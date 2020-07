energetyka 1 godzinę temu

Tauron: Opracowano metodę wspólnego przetw. odpadów pogórniczych i elektron.

Naukowcy oraz eksperci Taurona Wydobycie - spółki zależnej Taurona Polskiej Energii - opracowali w ramach międzynarodowego projektu badawczego CEReS (Co-processing of mine and electronic wastes: Novel resources for a sustainable future) innowacyjną metodę wspólnego przetwarzania odpadów pogórniczych i elektronicznych, która umożliwi odzysk metali szlachetnych z odpadów elektronicznych na dużą skalę, podał Tauron.