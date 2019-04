Tauron przeznaczy 1,5 mld zł na dokończenie bloku 910 MW w Jaworznie

Wyjaśnił, że margines 1 mld zł w tegorocznych planowanych wydatkach inwestycyjnych wynika m.in. z uwzględnienia inwestycji potencjalnych, jak farmy wiatrowe, którą niekoniecznie dojdą do skutku w tym roku.

"Są też kwestie związany z naszym programem efektywności. Dodatkowo jeśli chodzi o dostosowanie bloków do konkluzji BAT, to szacowaliśmy nakłady na 700-900 mln zł, ale dziś widzimy, że może to być 700 mln zł. Mamy lepsze oferty niż się spodziewaliśmy i w niektórych blokach jesteśmy w stanie zredukować te nakłady" - dodał wiceprezes.