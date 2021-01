Tauron rozpoczął prace nad magazynami energii z baterii autobusów elektrycznych

Ogar 14 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Piszą że bateria o pojemności 80% nie nadaje się do napędu autobusu. To to samo będzie przy małych autach. Kup sobie elektryka, kup sobie problem. Dalszy ekoproblem z bateriami, to będą one oferowane w domach na magazyny energii. Na pewno za duże pieniądze. Pewnie podatnik zapłaci większość dla pazernych "recykatorów". Popracują tam jakoś raczej kiepsko kilka lat i właściciel budynku będzie miał duży problem co zrobić z niebezpiecznym trującym złomem. A za 20 lat przy masowym zmuszaniu ludzi do elektryków, to będzie mega ekoproblem.