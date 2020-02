Tauron: Z ekologicznych produktów skorzystało już 100 tys. klientów indywid.

"Zielony Zwrot Taurona to całe spektrum rozwiązań wychodzących naprzeciw ekologicznym oczekiwaniom naszych klientów. Chcemy, by nasze propozycje stanowiły inspiracje do indywidualnych zielonych zwrotów w każdym domu. Potwierdzeniem dobrego dopasowania naszej oferty do współczesnych trendów jest to, że z różnych ekologicznych produktów Taurona skorzystało już 100 tysięcy klientów indywidualnych" - powiedział Grzegorczyk, cytowany w komunikacie.