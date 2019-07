Tauron: Zaawansowanie inwestycji w ZG Brzeszcze przekroczyło 50%

Realizacja inwestycji pozwoli na wydobywanie węgla o parametrach stanowiących podstawę do produkcji wysokiej jakości paliw węglowych, jakimi są Tauron Ekogroszek i Jaret plus , podano.

Inwestycje zapewniające bieżące funkcjonowanie zakładu przyczyniają się do odtworzenia infrastruktury technicznej maszyn i urządzeń pozwalając osiągnąć wydajności ciągów technologicznych na wymaganym poziomie oraz przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego.

"W ZG Brzeszcze zakończono też inwestycję umożliwiającą produkcję ciepła zarówno do celów grzewczych, jak i chłodzenia podziemnych wyrobisk. Energooszczędna stacja produkująca sprężone powietrze zasila wiele urządzeń w kopalni, które poprawiają bezpieczeństwo oraz ułatwiają pracę załogi. Została ona również wyposażona w układ odbioru ciepła ze sprężonego powietrza, które może być wykorzystane do celów grzewczych, wpływając przy tym na zwiększenie sprawności instalacji sprężania powietrza oraz ekologię" - czytamy dalej.

Od 2021 roku w ZG Brzeszcze zaczną z kolei pracować dwie instalacje kogeneracyjne o mocy 2,7 MWe każda do produkcji energii elektrycznej i cieplnej z gazu pochodzącego z odmetanowania kopalni. Przyczynią się one nie tylko do bardziej efektywnego wykorzystania energii chemicznej zawartej w metanie skupionym w górotworze, ale również do zwiększenia udziału Grupy Tauron w rynku mocy - projektowany przychód z instalacji, jako jednostek wytwórczych JW1 to ok. 19 mln zł w okresie 17 lat, podsumowano.