Tauron zakończył realizację strategicznego programu w segmencie dystrybucji

"Osiągnięcie celów i założeń programu to sukces pracowników obszaru dystrybucji. Wspólna struktura organizacyjna, jednolite procesy i osiągnięte cele projektów optymalizacyjnych stanowią solidną podstawę dalszego rozwoju segmentu dystrybucji oraz całej Grupy Tauron" - podkreślił wiceprezes ds. klienta i wsparcia korporacyjnego w Tauron Polska Energia Kamil Kamiński, cytowany w komunikacie.

Celem programu było stworzenie jednej sprawnie funkcjonującej struktury organizacyjnej w miejsce jedenastu istniejących wcześniej. W efekcie zmian strukturalnych Tauron Dystrybucja jest liderem wśród spółek dystrybucyjnych w zakresie jakości usług i efektywności działania, a ponadto elastycznie dostosowuje się do rosnących wymagań klientów i prosumentów. Ważnym kierunkiem są też zmiany nakierowane na podniesienie bezpieczeństwa pracy, zagwarantowania stabilności zatrudnienia i rozwoju pracowników, wskazano również.

"W ostatnich trzech latach intensywnie pracowaliśmy nad założeniami, procesami, systemami IT, poszukując spójności, efektywności i wysokiej jakości usług dla naszych klientów. Realizacja programu spowodowała znaczne zmiany w funkcjonowaniu całego obszaru dystrybucyjnego - od struktury organizacyjnej i nazw stanowisk począwszy, na systemach IT skończywszy" - dodał prezes Tauron Dystrybucja Robert Zasina.

Podstawowy cel inwestycji w ten obszar to zwiększenie pewności dostaw energii elektrycznej do klientów oraz możliwość przyłączania do sieci nowych podmiotów, w tym z obszaru OZE. Ważnym kierunkiem działań jest także automatyzacja sieci, pozwalająca przyspieszać reakcje w sytuacjach kryzysowych, podsumowano.