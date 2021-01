Tauron zrealizował projekt platformy zarządzania danymi z liczników we Wrocławiu

W projekcie B+R Taurona został opracowany prototyp systemu Platforma MDM klasy big data do zaawansowanej analizy ogromnej liczby danych pochodzących z infrastruktury pomiarowej AMI (z liczników inteligentnych) w powiązaniu z danymi pochodzącymi z innych systemów OSD. Każdego dnia do systemu Platforma MDM (Meter Data Management) przekazywanych jest ponad 35 000 000 danych pomiarowych oraz informacji o zdarzeniach z infrastruktury pomiarowej działającej w ramach Smart City Wrocław.

Korzyści z zainstalowanego licznika inteligentnego odczuwają również klienci, którzy mają możliwość np. stałego wglądu w informację o tym, jak wygląda ich zużycie energii elektrycznej oraz w jakich taryfach pobierają energię elektryczną. Dodatkowo inteligentne liczniki gromadzą ogromną liczbę danych o stanie i ruchu w sieci energetycznej, obciążeniach oraz innych zdarzeniach w sieci elektroenergetycznej, które dystrybutor energii elektrycznej może wykorzystywać do usprawnienia swoich procesów biznesowych, podkreślono.

"W praktyce w dłuższej perspektywie działanie Platformy MDM może zwiększyć zwrot z inwestycji poniesionych przez Tauron Dystrybucja, ponieważ uzyskane dane oraz wyniki mogą posłużyć do podejmowania decyzji o nowych inwestycjach w sieć dystrybucyjną, planowania zadań eksploatacyjnych, remontów i prac modernizacyjnych" - czytamy dalej.

"Po wdrożeniu Platformy MDM na terenie Wrocławia, system już teraz analizuje dane pomiarowe i zdarzenia pochodzące z ponad 405 tys. liczników zdalnego odczytu. Liczniki te przesyłają informację o zużyciu energii elektrycznej w 15 minutowych interwałach, generując 35 000 000 odczytów dziennie, miesięcznie wykonując około 1 100 000 000 odczytów, co przekłada się na przyrost danych na poziomie bliskim 1 TB miesięcznie. Mając na uwadze wymóg elastyczności procesowania dla przetwarzania tak dużej ilości danych, konsorcjum zdecydowało się na zastosowanie technologii chmur obliczeniowej Microsoft Azure" - powiedziała dyrektor zarządzająca Future Processing Monika Brachmańska.

Realizacja projektu była podzielona na 3 etapy i rozłożona w czasie na ok. 3 lata. Pierwszy etap, badawczy obejmował opracowanie wzorów i modeli matematycznych przez wspierające go jednostki naukowe tj. Politechnikę Częstochowską i Politechnikę Opolską. W drugim, trwającym ponad rok etapie, Future Processing zaangażowało do pracy ekspertów w obszarach sztucznej inteligencji - uczenia maszynowego, big data, wytwarzania oprogramowania oraz specjalistów od jakości oprogramowania.