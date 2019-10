energetyka 51 minut temu

Tchórzewski: Odkrywka Złoczew wydłużyłaby funkcjonowanie El. Bełchatów do 2040

Potencjalne przygotowanie do eksploatacji kopalni węgla brunatnego na złożu Złoczew może wydłużyć funkcjonowanie należącej do Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) Elektrowni Bełchatów do 2040 r., uważa minister energii Krzysztof Tchórzewski.