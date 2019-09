Tchórzewski: Propozycje dot. płacy minimalnej oparte na dogłębnych analizach

"Nowe przepisy, które będą wprowadzane będą konsultowane, tak jak nasze prawo tego wymaga. My pokazujemy to, co wynika z analiz. Jeżeli przedstawia się program partii, to jest on oparty na dogłębnie przygotowanych analizach, że tak można zrobić" - powiedział Tchórzewski podczas konferencji prasowej w odpowiedzi na pytanie czy propozycje podniesienia płacy minimalnej były konsultowane.

"Jestem przekonany, że tak będzie, bo my mamy dogonić Europę" - dodał minister.

Według niego, obecnie Polacy są bardziej przedsiębiorczy i w dziedzinie zaradności jesteśmy jednymi z najlepszych.

"Wzrosła znacząco rentowność przedsiębiorstw, a to widać po budżecie ministra finansów. Chodzi o to, żeby przedsiębiorcom było dobrze i żeby im odpowiednio dużo pieniędzy zostawało w kieszeni, ale żeby także odpowiednio słusznie dzielili się z pracownikami, a nad tym musi czuwać państwo, jeśli chodzi o proporcje" - dodał Tchórzewski.

Podczas sobotniej konwencji PiS prezes tej partii Jarosław Kaczyński zapowiedział, że płaca minimalna wzrośnie w Polsce do 3 tys. zł na koniec 2020 roku i do 4 tys. zł na koniec 2023 r. Z kolei premier Mateusz Morawiecki poinformował, że płaca minimalna wzrośnie do 2600 zł już od 1 stycznia 2020 r.

Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Ministrów zajmie się m.in. projektem rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r.

W czerwca rząd zaproponował, aby minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło w 2020 roku do 2 450 zł z 2 250 zł obecnie obowiązujących, co oznacza to wzrost o 200 zł (8,9%) w stosunku do br. Rząd proponuje również podniesienie minimalnej stawki godzinowej do 16 zł w 2020 r. z 14,7 zł w 2019 r.

Tagi: forex , giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące