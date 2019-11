TDJ Estate: Firma PubNub z San Francisco otworzy biuro w biurowcu .KTW I

"Platforma PubNub tworzy oprogramowanie dla przedsiębiorstw i konsumentów. Specjalizuje się w rozwiązaniach umożliwiających prezentację danych w czasie rzeczywistym. Pracuje dla międzynarodowych gigantów, takich jak Adobe, Yelp, Peloton, eBay i Samsung. Obsługuje tysiące aplikacji z różnych branż, w tym aplikacje społecznościowe, czaty, aukcje internetowe, gry wieloosobowe, usługi finansowe, infrastrukturę telekomunikacyjną, a także handel elektroniczny, generując 200 bilionów połączeń na ponad 330 milionach urządzeń miesięcznie w czasie rzeczywistym. Produkty PubNub są wykorzystywane także do rozwoju Internetu Rzeczy (IoT) w zakresie automatyki domowej, transportu, sprzedaży detalicznej itp." - czytamy w komunikacie.

W maju br. firma oficjalnie potwierdziła ekspansję na rynek europejski i otwarcie dwóch nowych biur - w Londynie i Katowicach. Wybór stolicy województwa śląskiego był podyktowany m.in. faktem, iż jest to jeden z najszybciej rozwijających się ośrodków technologicznych na Starym Kontynencie. Odzwierciedlają to najnowsze dane ABSL, z których wynika, że aż 41% zatrudnionych w sektorze BSS w Katowicach pracuje dla firm z branży IT. Inwestorzy z San Francisco docenili także dużą dostępność talentów, która zapewnia szansę na pozyskanie świetnych, doskonale wykształconych specjalistów z całego obszaru metropolitalnego.