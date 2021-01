TDJ Pitango Ventures: Ruszyła II edycja konkursu dla startupów technologicznych

TDJ Pitango Ventures we współpracy m.in. z izraelskim funduszem Pitango VC, Google for Startups, NCBR, Fundacją Startup Poland i TDJ po raz drugi ogłasza konkurs dla najlepiej zapowiadających się startupów technologicznych w fazie seed i pre-seed, a każdy zwycięski zespół może otrzymać do 1 mln zł finansowania, podał fundusz. Zainteresowane startupy mogą zgłaszać się do 11 lutego br.