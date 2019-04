technologie 1 godzinę temu

TDJ Pitango Ventures wyłoniło sześć startupów w TDJ Pitango Seed Competition

Warszawa, 17.04.2019 (ISBnews) - TDJ Pitango Ventures wyłoniło sześć startupów do finałowego pitchu konkursu TDJ Pitango Seed Competition, zaplanowanego na dziś, podała spółka. Zwycięzca otrzyma do 1 mln zł finansowania i możliwość udziału w programie mentoringowym. Do finałowego grona zakwalifikowane zostały projekty Comixify, Syntoil, Geon Network, AIsens, keCana oraz GGPredict - każdy działający w innej, perspektywicznej branży.