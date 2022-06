Te kraje chcą powrócić do węgla. Bo boją się kryzysu gazowego

Holandia w najbliższym czasie zmieni prawo, które ograniczało działalność elektrowni węglowych do 35 proc. ich mocy. W ten sposób kraj chciał zmniejszyć emisję dwutlenku węgla. Jednakże Rob Jetten, holenderski minister ds. klimatu i energii już zapowiedział, że elektrownie będą pracować pełną parą co najmniej do 2024 r.

Energia elektryczna z węgla

Włochy przygotowują się na lato

Włosi z powodu ograniczeń mogą ucierpieć już w najbliższych tygodniach. Rzym importuje z Moskwy ok. 40 proc. potrzebnego gazu, co jest bardzo istotne już teraz - jest lato i ze względu na wysokie temperatury na masową skalę działają klimatyzatory i wentylatory, co prowadzi do zwiększonego zużycia energii. Dlatego włoski rząd już zapowiedział zakup węgla, żeby maksymalnie zwiększyć wydajność elektrowni.