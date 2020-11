Tech Invest Group sfinalizował przejęcie Erato Energy, zajmie się fotowoltaiką

"Wejście na giełdę to ważny krok w rozwoju Erato Energy. Dotychczas z sukcesem rozwijaliśmy się dzięki środkom z bieżącej działalności operacyjnej. Rynek kapitałowy otwiera nam nowe możliwości, szansę na skokowy rozwój dzięki pozyskaniu nowych inwestorów. Giełda zapewni nam także większą transparentność i wiarygodność na rynku. Chcemy dalej rozwijać kanały dystrybucji oraz realizować nowe projekty, również jako inwestor, nie wykluczamy dokapitalizowania spółek portfelowych TIG" - powiedział prezes Erato Energy i Tech Invest Group Łukasz Gralec, cytowany w komunikacie.

25 listopada br. nadzwyczajne walne zgromadzenie Tech Invest Group zdecydowało o emisji akcji serii I skierowanej do udziałowców Erato Energy oraz o emisji nowych akcji serii J do osób związanych z TIG, tj. do głównych akcjonariuszy i obligatariusza, którzy dokapitalizują spółkę wkładem pieniężnym w wysokości 2,69 mln zł, z przeznaczeniem tej kwoty na całkowitą spłatę zadłużenia finansowego TIG. Akcjonariusze zdecydowali również o zmianie nazwy TechInvest Group na Erato Energy ASI S.A., która będzie obowiązywać po rejestracji w KRS.