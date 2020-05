Ten Square Games miał 35,34 mln zł zysku netto, 37,56 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

"Pierwszy kwartał 2020 roku był bardzo dobry dla Ten Square Games. Flagowy tytuł 'Fishing Clash' dalej pobijał swoją bazę przychodową przebijając po raz pierwszy pułap 30 mln zł płatności w samym marcu 2020. Dla porównania marzec 2019 zamknęliśmy z kwotą o ok. połowę niższą, tj. 14,7 mln zł. Wyższe miesięczne obroty oczywiście przełożyły się na znacząco wyższe płatności kwartalne, które urosły w 1Q 2020 o 126% w porównaniu do 1Q 2019 oraz o 25% w porównaniu do 4Q 2019. Wzrost przychodów z 'Fishing Clash' jest oczywiście związany także z większymi nakładami marketingowymi, które w 1Q 2020 roku wyniosły ponad 18 mln zł (o 21% więcej niż w 1Q 2019 i o 38% więcej w porównaniu do 4Q 2019). Wydatki marketingowe nie przekładają się wprost proporcjonalnie do przychodów ze sprzedaży w tym samym okresie co poniesiony wydatek, ponieważ gracz pozyskany w danym miesiącu generuje dla grupy przechody głównie w kolejnych miesiącach" - czytamy w raporcie finansowym.