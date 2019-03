Ten Square Games miało 36,47 mln zł zysku netto, 44,32 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

"Na wyniki spółki i znaczący wzrost poziomu sprzedaży, wpłynął przede wszystkim sukces gry Fishing Clash, która w 2018 roku wygenerowała ok. 88,8 mln zł przychodów. Fishing Clash jest grą mobilną typu F2P, najbardziej popularną grą wędkarską na świecie w 2018 roku, której premiera miała miejsce w IV kwartale 2017 roku. Kolejna gra wędkarska spółki Let's Fish (od 7 lat w portfelu Ten Square Games), wygenerowała przychody na poziomie ok. 16,5 mln zł (12,8 mln zł w 2017, +29% r/r/). Przychody z gry Wild Hunt (sportowy symulator polowań, debiut gry w połowie 2017) wzrosły pięciokrotnie rok do roku do poziomu 4,9 mln zł" - czytamy w komunikacie.