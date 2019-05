TenderHut sfinalizował przejęcie warszawskiej spółki IT Javeo Software

"Strategia przyjęta przez grupę TenderHut od samego początku zakładała konsolidację mocno rozproszonego rynku polskich firm IT. Nasz rozwój jest oparty także o wysokiej klasy ekspertów - w tej roli doskonale sprawdzi się Jacek Zadrąg, który objął zarządzenie spółką SoftwareHut. Wspólnie zawalczymy o nowe kontrakty i rynki" - powiedział prezes TenderHut Robert Strzelecki, cytowany w komunikacie.

Javeo specjalizuje się w tworzeniu zaawansowanych technologicznie projektów z zakresu IT dla największych polskich i zagranicznych firm. Jest m.in. autorem systemów wspomagających obsługę klientów dla operatora sieci komórkowej Plus, systemów wsparcia sprzedaży ubezpieczeń w Link4, wsparcia procesów sprzedaży kart kredytowych w PKO BP, wsparcia i rozwoju webowych oraz mobilnych aplikacji ubezpieczeniowych dla MetLife, a także własnych aplikacji mobilnych, takich jak Neutralizer i Reon.io. Zespół Javeo Software, który staje się częścią SoftwareHut, od lat aktywie działa w ramach czołowych polskich wydarzeń i społeczności z sektora IT. Angażuje się między innymi w: Java Users' Group, Scala Users' Group i przez lata współorganizował takie konferencje jak Confitura i Scalar oraz warsztaty programistyczne Scalania, Apache Spark, podano również.