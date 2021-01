TenderHut zapowiada debiut najpierw na NewConnect, a następnie na GPW w 2021

"Wejście na giełdę, najpierw na NewConnect, a następnie na główny parkiet warszawskiej giełdy - to plan TenderHut na 2021 rok. Chcemy jak najszybciej pojawić się na małym parkiecie. To jednak tylko pierwszy krok - docelowo chcemy być notowani na głównym parkiecie, który umożliwiłby nam pozyskanie finansowania strategicznych projektów i wejście do grona dużych graczy IT na polskim rynku kapitałowym" - powiedział prezes Robert Strzelecki, cytowany w komunikacie.