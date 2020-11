Teraz Polska: Dla 81% konsumentów kluczowa w zakupach jest jakość, dla 77% cena

Na pytanie: "Co jest dla Pani/Pana najważniejsze podczas codziennych zakupów?" 81% ankietowanych odpowiedziało, że jakość, natomiast cena została wskazana przez 77,3% respondentów. W porównaniu do ubiegłego roku oba wskaźniki wzrosły - jakość o niecałe 7 punktów procentowych, a cena o ponad 8. Jako kolejne czynniki konsumenci wskazali: walory ekologiczne (26,4%), miejsce pochodzenia produktu (25,7%), opakowanie (17,3%) oraz znaki jakości zamieszczone na produkcie (14,8%), wskazano w materiale.

"Z badań wynika, że konsumenci są zarówno bardziej świadomi, jak i wymagający. Coraz więcej osób czyta etykiety, analizuje składy produktów oraz dokładnie sprawdza opinie innych klientów przed zakupem. Powszechne posiadanie smartfonów z mobilnym Internetem spowodowało, że dostęp do informacji nigdy nie był tak szybki i prosty. W kilkanaście sekund możemy przeczytać opis produktu i oceny oraz porównać cenę w kilku sklepach. Świadomy konsument wymaga więcej od producenta i to nie tylko w kwestii jakości samych produktów i usług, ale również w zakresie ekologii czy wizerunku marki w sieci" - czytamy dalej w komunikacie.

"Ma to ogromne znaczenie w kontekście zachowań konsumentów, ponieważ od 2017 r. badani deklarują, że to właśnie jakość jest dla nich najważniejsza podczas codziennych zakupów. Co więcej, odpowiedzi ankietowanych dowodzą skuteczności znaku jako narzędzia wspierającego sprzedaż. Ponad 75% respondentów uważa, że Godło 'Teraz Polska' jest dobrym sposobem oznaczania wysokiej jakości polskich produktów i usług, a także - co warte podkreślenia - zachęca ich do zakupu" - podsumowano.