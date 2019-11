Tesco Polska: Ponad 60% Polaków woli robić zakupy w mniejszych sklepach

"Małe supermarkety i dyskonty bardzo skutecznie zagospodarowały niszę między formatami wielkopowierzchniowymi a kameralnymi osiedlowymi sklepikami czy sieciami sklepów convenience. Mogły o tym zadecydować dwa niezależne czynniki. Po pierwsze, unikatowe połączenie znanego asortymentu w atrakcyjnej cenie z dobrą organizacją wnętrza sklepu. Drugi czynnik to zachodzące zmiany w naszych w stylach zakupowych, szczególnie jeżeli chodzi o e-commerce. Przeniesienie części zakupów do sfery online sprawia, że wybieramy sklepy lepiej dopasowane do naszych bieżących potrzeb - hipermarkety nagle okazują się za duże, a osiedlowe sklepy nie mają wystarczającej oferty" - powiedział Piotr Zimolzak z Agencji Badań Rynku i Opinii SW Research, cytowany w komunikacie.