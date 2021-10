Tesla w elitarnym gronie firm wartych bilion dolarów. Elon Musk w dzień zarobił 30 miliardów

Czesław 10 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Nie zgadzam się z tytułem, jest to clickbait nie godny szanującego się portalu ekonomicznego. "Musk w dzień zarobił 30 mld" - to są tylko cyferki, którymi się możemy ekscytować ale nie mają żadnej realnej wartości dla Pana Muska. W przypadku chęci sprzedaży pakietu akcji stracą one wiele na wartości bo jest Tesla to Musk, większość wyceny to wiara w wizjonera, bez niego spółka spadnie do wycen innych firm motoryzacyjnych.