TFI PZU ma kilkaset umów o zarządzanie PPK z pracodawcami sektora finansów publ.

Wybór instytucji zarządzającej planami przed końcem roku nie wymaga ogłaszania przetargu i związanych z nimi formalności, które od stycznia będą obowiązkowe, gdy wartość zamówienia przekroczy progi unijne. To wymóg nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Podpisane wcześniej umowy wejdą w życie od stycznia. Nie wiążą się z obowiązkiem wcześniejszego odprowadzania wpłat do PPK. Będzie to konieczne dopiero po 10 kwietnia, gdy mija ostateczny termin na podpisywanie umów o prowadzenie PPK, przypomniano.