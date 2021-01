TGE i PSEW mają porozumienie o współpracy, chcą wesprzeć obrót energią z OZE

W ramach porozumienia zostanie powołany zespół roboczy, który do 30 czerwca 2021 roku stworzy koncepcję instrumentów giełdowych wspierających rozwój rynku corporate power purchase agreements (cPPA) oraz opracuje sposób ich wdrożenia. Współpraca zakłada także przygotowanie rekomendacji w zakresie rozwoju innych usług wspierających rozwój sektora OZE, podano w komunikacie.

Kluczowym elementem ma stać się przygotowany przez ekspertów zewnętrznych raport analityczny, który będzie podstawą do opracowania i wdrożenia konkretnych produktów giełdowych PPA. Wyniki prac zostaną przedstawione w drugiej połowie 2021 roku i staną się one podstawą do konsultacji z branżą OZE oraz odbiorcami energii.