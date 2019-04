technologie 1 godzinę temu

The Dust ma list intencyjny ws. finansowania gry wys. 3 mln zł

The Dust podpisał list intencyjny z inwestorem, który deklaruje gotowość do udziału w finansowaniu produkcji gry bazującej na Cyklu Inkwizytorskim, czyli serii powieści autorstwa Jacka Piekary, podała spółka. Potencjalne finansowanie o wartości 3 mln zł będzie miało formułę zbliżoną do project finance, a umowa ma zostać podpisana w przeciągu najbliższych 3 miesięcy.