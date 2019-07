technologie 47 minut temu

The Dust ogłosi aktualizację strategii w ciągu 2 tygodni

The Dust podjął decyzję o aktualizacji strategii rozwoju - w związku z nabyciem autorskich praw do serii książek o inkwizytorze Mordimerze Madderdinie ("Cykl Inkwizytorski"), zawarciem umowy z inwestorem, który sfinansuje częściowy koszt opracowania i wydania gry na motywach ww. cyklu oraz zakończeniem prac produkcyjnych nad własną grą autorską "Together" na Nintendo Switch, podała spółka. The Dust ogłosi aktualizację strategii w ciągu 2 tygodni.