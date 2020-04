Thunderbolt: Boris Becker został akcjonariuszem platformy TopLevelTennis.com

"Boris Becker to żywa legenda tenisa. Jest również bardzo charakterystyczną i znaną postacią. Oprócz przekazu ogromnego doświadczenia i wiedzy, jaką z pewnością zaprezentuje Becker, nasz projekt na tyle go zainteresował, że postanowił stać się akcjonariuszem spółki, co zresztą bardzo nas cieszy. Już teraz prowadzimy bardzo ciekawe rozmowy nad pomysłami rozwoju naszej współpracy w przyszłości. Boris Becker i jego popularność, wiedza oraz doświadczenie, a także bardzo duże zasięgi w social mediach powodują, że możemy zakładać wysoką sprzedaż kursów, co znacząco przełoży się na wyniki finansowe spółki" - powiedział prezes Thunderbolt Tomasz Mrozowski, cytowany w komunikacie.