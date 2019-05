TIM zakończył przegląd opcji strategicznych dla podmiotów zależnych

oW dniach 18-26 września 2018 roku TIM S.A. nabył 2 502 111 akcji Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy po średnioważonej cenie 2,6 zł za 1 akcję, zwiększając swoje zaangażowanie w kapitale zakładowym Rotopino.pl S.A. z 74,1% do 99,13%. 15 listopada 2018 roku Zarząd TIM S.A. postanowił podjąć działania mające na celu wystąpienie do pozostałych akcjonariuszy Rotopino.pl S.A. z żądaniem sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji. 18 grudnia 2018 roku nastąpiło rozliczenie przymusowego wykupu, w wyniku czego TIM posiada łącznie 10 000 000 akcji Rotopino.pl S.A., co odpowiada 100% kapitału zakładowego Rotopino.pl S.A. Aktualnie trwa, wszczęta na wniosek TIM SA, procedura zniesienia dematerializacji akcji Rotopino.pl S.A. i wycofania akcji ww. spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.