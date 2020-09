TMF Group: Polska ma jedne z bardziej złożonych regulacji dla biznesu w Europie

"Złożoność przepisów i regulacji to jedno. Te same przepisy dotyczą często wielu krajów. Praktyka pokazuje jednak, że nawet przy konieczności przestrzegania podobnych przepisów w jednych krajach przedsiębiorcy mogą zrobić to łatwiej, podczas gdy w innych napotkają trudności. Te wynikają głównie ze sposobu implementacji danego przepisu. W krajach, gdzie użyte do tego są nowoczesne technologie, komunikacja z administracją jest prosta i szybka" - powiedziała dyrektor zarządzająca TMF Group w Polsce i na Ukrainie Joanna Romańczuk, cytowana w komunikacie.